Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Amasya'nın Merzifon ilçesinin Kayadüzü köyünde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen 72 yaşındaki Durmuş Eryaz'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Durmuş Eryaz yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.