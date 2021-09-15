OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MİNİBÜS, 12 METRE İLERİYE SAVRULDU - Haberler
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MİNİBÜS, 12 METRE İLERİYE SAVRULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da otomobilin çarptığı minibüs yaklaşık 12 metre ileriye savruldu.

KARAMAN'da otomobilin çarptığı minibüs yaklaşık 12 metre ileriye savruldu. Yaralanan otomobil sürücüsü Mevlüt Rahat (22), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.50 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesinde meydana geldi. Mevlüt Rahat yönetimindeki 70 AR 787 otomobil, yolun sağına durup yolcu indiren Ünver Özler'in kullandığı 70 M 0215 plakalı, şehir içi toplu taşıma yapan minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs 12 metre ileriye savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mevlüt Rahat, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MİNİBÜS, 12 METRE İLERİYE SAVRULDU

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MİNİBÜS, 12 METRE İLERİYE SAVRULDU

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MİNİBÜS, 12 METRE İLERİYE SAVRULDU

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MİNİBÜS, 12 METRE İLERİYE SAVRULDU
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Haber: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MİNİBÜS, 12 METRE İLERİYE SAVRULDU - Haberler
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