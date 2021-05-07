Otomobilde uyuşturucu, evde silah ele geçirildi
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Otomobilde uyuşturucu, evde silah ele geçirildi

Otomobilde uyuşturucu, evde silah ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu bir aracın ön sağ koltuğundaki poşetin içerisinde 108 gram metamfetamin ile 3 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu bir aracın ön sağ koltuğundaki poşetin içerisinde 108 gram metamfetamin ile 3 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde yapılan aramada ise zemindeki gizli bölmede çok sayıda ruhsatsız silah ile bu silahlara ait mühimmat ve çalıntı olduğu belirlenen cep telefonları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili İkiçeşmelik Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ön koltuktaki bir poşetin içerisinde 108 gram metamfetamin ile 3 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, V.S. ile H.E. gözaltına alındı. Çalışmayı genişleten ekipler, ardından 2 şüphelinin aynı mahallede bulunan evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, yatak odasının zemininde gizli bir bölmenin olduğu tespit edildi. Bölmenin içerisinde ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 69 mermi, 46 fişek ile çalıntı olduğu belirlenen 6 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Otomobilde uyuşturucu, evde silah ele geçirildi
Otomobilde uyuşturucu, evde silah ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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