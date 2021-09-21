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Otomobil sileceklerinde seyahat eden güvercin

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Otomobil sileceklerinde seyahat eden güvercin

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin sileceklerinde seyahat eden güvercin, görenleri güldürttü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin sileceklerinde seyahat eden güvercin, görenleri güldürttü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobilin sileceklerine konan güvercin, metrelerce seyir halinde bulunan aracın sileceklerinde seyahat etti. O anları araçta bulunan bir yolcu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde sileceklere konan güvercin, gayet rahat hareket ederken, şoförün uçması için silecekleri çalıştırmasına rağmen, güvercinin yerinden memnun olduğu ve uçmadığı görülüyor.

Metrelerce otomobil ile seyahat eden güvercinin, daha sonra kendiliğinden uçtuğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Otomobil sileceklerinde seyahat eden güvercin

Otomobil sileceklerinde seyahat eden güvercin

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Haber: Otomobil sileceklerinde seyahat eden güvercin - Haberler
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