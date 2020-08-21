Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı - Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

- Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Şahin yolu üzeri Şahin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gitmek için Şahin istikametine seyreden Serhat Y. yönetimindeki 06 RHB 56 plakalı otomobil, virajı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada yaralanan sürücü Serhat Y. şarampole saplanan otomobilin itfaiye aracıyla çekilmesi sonrası araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA