Otomobil devrildi: 7 yaralı
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Otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

14.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:24
Otomobil devrildi: 7 yaralı

'nın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 68. Kilometresinde meydana geldi. Ahmet T. (23) idaresindeki 36 KC 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Berat Ç. (29), İkra P. (6), Songül T. (23), Nazlı Ş. (44), Havin G. (13) ve Belsim Nurgül Ç. (7) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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