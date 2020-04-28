Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Üçkonak Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sinan Yıldız (69) yönetimindeki 50 DA 330 plakalı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Vesfa Eriş (57) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA