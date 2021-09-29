Otlattığı hayvanlar kayboldu, jandarma 6 kilometre uzakta buldu - Haberler
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Otlattığı hayvanlar kayboldu, jandarma 6 kilometre uzakta buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otlattığı hayvanlar kayboldu, jandarma 6 kilometre uzakta buldu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde otlattığı hayvanları kaybeden bir kişi, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde otlattığı hayvanları kaybeden bir kişi, jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine arama başlatan jandarma ekipleri, kaybolan 4 büyükbaş hayvanı, köye 6 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Çayırlı köyünde ikamet eden A.Ç., akşam saatlerinde 156 İhbar Hattını arayarak 4 adet büyükbaş hayvanın kayıp olduğunu ve yapılan tüm aramalara rağmen bulamadığını bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen jandarma ekipleri, bölgede yaptığı arama ve takip sonucunda sabaha karşı kayıp hayvanları buldu. Hayvanlar, kayıp olduğu bölgeden yaklaşık olarak 6 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde bulunarak hayvan sahibine teslim edildi. - KASTAMONU

Otlattığı hayvanlar kayboldu, jandarma 6 kilometre uzakta buldu

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