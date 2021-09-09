Ortaca'da CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ortaca'da CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Ortaca'da CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile ilçe başkanlığınca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile ilçe başkanlığınca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlama programa kapsamında Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından parti binası önünde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Çelenk sunma programına CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Av. Burak Erbay, İlçe Başkanı Evren Tezcan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nejlin Yalçın ve partililer katıldı. İlçe Başkanı Tezcan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra CHP İlçe Başkanı Evren Tezcan beraberinde Milletvekilleri Alban ve Erbay ile parti binası önünde vatandaşlara aşure dağıttı.

CHP İlçe Başkanı Evren Tezcan, programda yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi; "Umudun adı, ülkemizi kurtaran ve kuran Cumhuriyet Halk Partimiz 98 yaşında. Bu nedenle; Gururluyuz, mutluyuz, ve heyecanlıyız. Büyük devlet adamı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet'ten önce 9 Eylül 1923'te Cumhuriyet Halk Partimizi kurmuştur. Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren her bir birey her zaman bu onuru ve haklı gururu yaşıyor ve yaşayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi 98'inci kuruluş yıldönümünde yine halkımızın umut kaynağı. Çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kuran, demokratik, laik sosyal hukuk devletini inşa eden, adaleti sağlayan partidir, Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin attığı her ileri adımda vardır. Cumhuriyeti kuran partimiz demokrasinin yerleşmesini ve adaleti de sağlamıştır. Ulu Önderimiz ve ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim vardır. Biri Cumhuriyet diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir" sözleri 98 yıldır ülkemiz için hizmet etme aşkımızın da kaynağıdır. Cumhuriyet Halk Partimiz ülkemizin kurtuluşunda ve kuruluşunda hainlerin amaçlarını yok eden, manda ve himayeye karşı duran, gücünü milletten alan, kurucusu Atatürk'ün ülküsünden hiç ayrılmayan, ülkemize umut olan partidir. Dünyadaki ve coğrafyamızdaki savaşlar kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve partimizin "Yurtta Sulh, Cihanda sulh" ilkesinin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Cumhuriyet Halk Partimiz ve her bir üyemiz Atamıza ve ülkemize layık olmak için çalışmaktadır. Bu vesileyle, 98'inci yılımızı kıvançla kutluyoruz. ve kutlamaya her zaman devam edeceğiz" - MUĞLA

Ortaca'da CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Ortaca'da CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Ortaca'da CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Ortaca'da CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Ortaca'da CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kış manzarası oluşturdu
Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kış manzarası oluşturdu
Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplama kararı aldı
Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplama kararı aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mansur Yavaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Derya Şensoy Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Max Meyer Okay Yokuşlu Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ortaca'da CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 12:18:58. #1.15#

title