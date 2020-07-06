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Orta Asya ülkeleri Türk ürünlerini bekliyor

Kırgızistan ve Tacikistan ile olumlu diplomatik ilişkiler, "Türk markası kalitelidir" algısı, gümrüksüz pazar imkanı ve düşük vergi oranları gibi alternatifler Orta Asya pazarında bir adım önde olan Türk ihracatçısı için büyük umut vadediyor.

Orta Asya ülkeleri Türk ürünlerini bekliyor
06.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:35

Kırgızistan ve Tacikistan ile olumlu diplomatik ilişkiler, "Türk markası kalitelidir" algısı, gümrüksüz pazar imkanı ve düşük vergi oranları gibi alternatifler Orta Asya pazarında bir adım önde olan Türk ihracatçısı için büyük umut vadediyor.

Pandemi sonrası Türkiye-Kırgızistan destinasyonunda planlanan tren yolu projesi, Orta Asya'da ticaret-lojistik merkezleri oluşturulması, Türkiye ile Ortak Sanayi Bölgesi kurulması gibi karşılıklı ticaretin artması ve ihracatın sürdürülebilirliği için çeşitli adımların atılması bekleniyor.

Ege İhracatçı Birliklerinin düzenlediği "Korona virüsün hedef pazarlarımızdaki seyri" webinar serisinin dokuzuncu ayağında; Bişkek Ticaret Başmüşaviri Behzat Erten, Duşanbe Ticaret Müşaviri Muhammed Emrah Soğancı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Kırgızistan İş Konseyi Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, pandemi sonrası Kırgızistan ve Tacikistan'ın dış ticaretindeki gelişmelerle ilgili sunum yaptı, ihracatçıların sorularını yanıtladı.

Yeni dünya düzeninde tedarik zincirlerinin kısalacağını söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin kendi hinterlandındaki ve ortak kültürel değerlere sahip olduğu ülkelerle ilişkilerini kuvvetlendirip, bölgesel dış ticaretindeki mevcut potansiyeli bir üst seviyeye çıkarması gerektiğini söyledi.

"Ticaretimizi rahatlıkla 10 milyar dolara çıkarabiliriz"

Eskinazi, "Bölgesel ticaret, özellikle gelişmiş ülkelerin ticaret hacimlerinde önemli bir yere sahip. Rekabetin bu kadar büyük olduğu uluslararası arenada dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmek ve tedarik zincirinde sağlam bir şekilde yer edinebilmek; ancak bölgesel bazda ticari bütünleşmeyi sağlayarak mümkün. Geçen sene Türk Cumhuriyetlerine ihracatımız yüzde 16 artarak toplamda 4,7 milyar dolara ulaştı, bu potansiyeli yansıtmıyor. Ticaretimizi rahatlıkla 10 milyar dolara çıkarabiliriz. Kırgızistan ve Tacikistan Orta Asya ülkeleri arasında en düşük vergi oranlarına sahip, yatırımcı çekmek için uğraşan ülkeler. Orta Asya pazarında aşmamız gereken sorunların ilk sıralarında enerji, iş gücü ve lojistik maliyetler var. Sorunun çözümü ise enerji ve iş gücü maliyetlerinin düşük olduğu pazarlarda üretimin teşvik edilmesinden geçiyor" dedi.

Eskinazi, Kırgızistan ve Tacikistan'da kurulacak Türk Sanayi Bölgeleri ve tren yolu projesinin hem üretim maliyetlerini hem de lojistik masraflarını düşüreceğini söylüyor. Jak Eskinazi, "Özellikle tren yolu projesinin Türkiye'nin Çin'e ihracatını bile artırabileceği öngörülüyor. İki ülkede de özellikle nihai tüketiciye ulaşacak ulaşım ve üretim altyapısının kurulmasına yönelik çalışmalar var. Bu kapsamda Türk firmaları içinde çok fazla sayıda yatırım olanağı ve ihracat potansiyeli söz konusu. Türk Hava Yollarının seferleriyle Tacikistan ve Kırgızistan sadece 3-4 saat uzaklığımızda. Aynı zamanda eğitim ve tarımda Türkiye'nin iki ülkeye öğretebileceği çok şey var. 2019'da Kırgızistan'a ihracatımız 404 milyon dolar, Tacikistan'a ise 138 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-haziran dönemi Türkiye geneli Kırgızistan'a ihracatımızda yüzde 2,7, Tacikistan'a ise yüzde 15 düşüş yaşandı. Türkiye'den Tacikistan'a 59 milyon dolarlık, Kırgızistan'a 160 milyon dolarlık ihracat yapıldı" şeklinde konuştu.

"4 ay sonra ilk defa 1 milyar doları geçtik"

Jak Eskinazi, Türkiye'nin Tacikistan'a ve Kırgızistan'a ihracatında öne çıkan ve potansiyel olan sektörleri şöyle sıraladı:

"Demir ve demir dışı metaller, elektrik elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, makine ve aksamları, tekstil ve ham maddeleri, mücevher, otomotiv, tekstil ve ham maddeleri ihracatımızda önemli sektörler. EİB'ten yapılan ihracatımızda ise iklimlendirme sanayii, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, çelik, deri ve deri mamulleri, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerimiz ön planda. Haziran itibariyle ihracatımızda ciddi bir toparlanma görüyoruz. Yaklaşık yüzde 21 artış var. 4 ay sonra ilk defa 1 milyar doları geçtik." - İZMİR

Kaynak: İHA

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