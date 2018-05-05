Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Cumhurbaşkanımız Onların Oyununu Bozdu, Şimdi Sıra...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçmemiz gerekiyor. Biz, adayımız milletin adamı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan dedik, onlar mikroskopla aday aradılar" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun'u ziyareti sonrasında, AK Parti İl Başkanlığı binasındaki toplantı salonunda partilileriyle bir araya geldi. Isparta'nın, partilerine her zaman büyük destek verdiğini söyleyerek, "24 Haziran seçimleri milletimizin tarihinde bir dönüm noktası, bir milat olacak. Çünkü, artık yeni sisteme geçiyoruz. Eskiden yüzde 35-36 ile iktidar olmak mümkündü. Ama şimdi yüzde 50+1 ile Cumhurbaşkanı seçebileceğiz. Bu yüzden Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçmemiz gerekiyor. Bizim zaten Cumhurbaşkanı adayımız belliydi. Milletin adamı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

"Başkaları mikroskopla aday aradılar, çatı falan dediler ama çatı çöktü, nihayet bir aday çıkarmak durumunda kaldılar" diyen Eroğlu, "Biz dünkü grup toplantımızda Başbakanımız Binali Yıldırım başkanlığında, tüm milletvekillerimiz tarafından, oybirliğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayımız olarak gösterdik. Bu tarihi bir gündü, inşallah hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 51 Cumhurbaşkanımız için azdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yüzde 50+1'in az olduğuna vuruğu yapan Bakan Eroğlu, "Bu rakam Cumhurbaşkanımız için azdır. Çok daha yüksek bir oranda oyla, ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar o makama yeniden göndermemiz lazım. Bunun için Isparta'ya önemli görevler düşüyor. Isparta zaten demokrasi şehri, yiğit insanlar diyarı. Her zaman büyük destek verdiniz" dedi.

"Sadece 'Cumhurbaşkanımızı seçelim yeter' demek doğru değildir"

"Sadece cumhurbaşkanımızı seçmek yetmiyor" diyerek konuşmasını sürdüren Eroğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama da çok önemli hale geldi. Eskisinden çok daha tarafsız, son derece etkin bir gücü olacak. Dolayısıyla biz, sadece cumhurbaşkanı makamı değil, milletvekillerini büyük çoğunlukla seçmemiz gerekiyor. Bu şarttır. Sakın ha 'Cumhurbaşkanımızı seçelim yeter' demek doğru değildir. Bizim çok daha güçlü bir şekilde mecliste temsil edilmemiz şarttır. Kanun çıkarken her şeyiyle milletvekiline ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla meclisin önemi çok büyük. Bu yüzden biz burada 4'te 4 bekliyoruz. Bu zor değil" ifadelerine yer verdi.

"Oyunları siyasi deha Erdoğan bozuyor"

Türkiye'nin büyük badireler atlattığını aktaran Eroğlu, dünya lideri, siyasi deha Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde badirelerin üstesinden gelindiğini ileterek, "Parti kapatmadan tutun, gezi hadiseleri, arkasından 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün hadisesi, Doğu ve Güneydoğu'da PKK terör örgütüne bir takım destekler, Suriye ve Irak'taki bir takım terör örgütlerine destekler, bunlar boşuna değil. Milletimizin önünü kesmek istiyorlar. Türkiye'yi ele geçirmek istiyorlar. Onların oyunları var. Allah'a şükür siyasi deha Recep Tayyip Erdoğan, onların oyunlarını bozuyor" dedi.

Bakan Eroğlu oyunların bozulması konusunda Fırat Kalkanı ve Afrin Operasyonları örneklerini verdi. Eroğlu, "CHP seçim için 'hodri meydan' diyordu. İşte, buyur hodri meydan. 24 Haziran'da seçim ilan etti. Bizim düşüncemiz seçimler zamanında yapılmasıydı. Onlar plan uyguladılar. Türkiye'yi yıpratalım diye bir hesap içindeydiler. Ama Cumhurbaşkanımız onların oyununu bozdu. Şimdi sıra millette. 24 Haziran'da bütün oyunları da bozacağız. 24 Haziran bu bakımdan milletimizin tarihinde en önemli seçim olarak tarihe geçecektir, bir milattır, bir dönüm noktasıdır" dedi.

"Milletimizin tarihindeki en önemli ve en ehemmiyetli seçim, 24 Haziran seçimleridir"

24 Haziran seçimlerine yaklaşık 50 gün kaldığını hatırlatan Eroğlu, şunları söyledi:

"Hanımefendilerin gayretlerini biliyorum. Sıcak günlerde, kan -ter içinde evden eve, kapıdan kapıya koşturduğunuzu, yorulmak bilmediğinizi biliyorum. Bu seçimde de sizlerden gayret bekliyoruz. Burada lideriniz Osman Bey (Zabun) ve bizler, sizlerle birlikte hareket edeceğiz ve ilçe başkanları ve herkese düşen önemli vazife var. Bir mühendis, aynı zamanda tarihçi olarak şunu gördüm; milletimizin tarihindeki en önemli ve en ehemmiyetli seçim, 24 Haziran seçimleridir."

"Sözü dinlenilir bir Türkiye için bütün milleti ikna ederek, gümbür gümbür AK Parti'ye mührü basacağız"

Bakan Eroğlu son olarak, "Bakın, hepimizin omuzlarındaki mesuliyet Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki bir Osmanlı vatandaşının mesuliyetinden çok daha fazla. Gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh, daha büyük, gerçekten masaya yumruğunu vurduğunda ses getiren Türkiye bırakmak istiyorsak, refah seviyemizi artırmak ve çok daha ileri seviyede kalkınmak istiyorsak ve dış siyasette gerçekten sözü dinlenilir bir Türkiye için hep beraber seçim sandığına gideceğiz. Bütün milleti ikna ederek, gümbür gümbür AK Parti'ye mührü basacağız. Başka çare yok değerli kardeşler. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun, hep beraber 24 Haziran'a hazırız inşallah. Isparta hazır. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmek için hazır. 4 milletvekilini meclise göndermek için hazır inşallah" şeklinde sözlerini noktaladı.

Bakan Eroğlu daha sonra Isparta'dan ayrıldı. - ISPARTA