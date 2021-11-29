Ordu'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

ORDU (AA) - Ordu'da bazı sivil toplum kuruluşları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Diyanet-Sen Ordu 1 Nolu Şube Başkanı Kerim Alptekin, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Erbaş'ın, Konya'da katıldığı Uluslararası İhtida Kongresi'nde, "Her doğan çocuğun İslam fıtratı üzere doğduğu" mealindeki Hadis-i Şerif'i okuduğunu anımsatan Alptekin, Erbaş'a yönelik sosyal medya ve bazı televizyon kanallarındaki asılsız ve art niyetli yapılan haberler ve paylaşımlarla bir linç kampanyasına şahit olduklarını ifade etti.

Alptekin, Erbaş'ın söylediği ifadelerin, çocukların terbiyesine ilişkin bir Hadis-i Şerif olduğunu, sahih hadis kitaplarında da yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak bazı gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratlarını ortaya koyarak azıcık İslami literatüre sahip bir insanın dahi bilebileceği hadisi Diyanet İşleri Başkanı kendisi söylemiş gibi haber yapmaları cehaletlerinin ve suizan sahibi olduklarının göstergesidir. Görevi yüce dinimiz İslam'ın hakikatlerini sahih dini bilgi zemininde açıklamak olan Diyanet İşleri Başkanımızın ayet ve hadis okumasından rahatsız olanların iyi niyetlerinin olmadığını paylaşımlarındaki ideolojik kışkırtıcı ve nefret dilinden anlıyoruz. Buradan Diyanet İşleri Başkanlığına kasıtlı olarak saldıranlara sesleniyoruz; doğumundan ölümüne kadar insana hizmet eden, toplumun birliğinin beraberliğinin sağlanmasında çimento işlevi gören kurumumuza yönelik itibar suikastlarına neden olan hamlelerinizin ne ideolojinize ne siyasi görüşünüze ne ülkemize ne de milletimizin huzuruna, geleceğine en ufak bir katkısı yoktur."

Prof. Dr. Erbaş hakkında Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şiddetle kınadıklarını kaydeden Alptekin, "İslam dini konusunda evrensel düzeyde güvenilen ve referans alınan, insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan bir kurumun başında ülkemizin birliği ve beraberliği için kuşatıcı, kucaklayıcı mesajlar veren hocamızın hemşehrimiz olmasından bizler ise kıvanç duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Alptekin, Memur-Sen, Altınordu Din Görevlileri Derneği, Ensar, İlim Yayma, TÜGVA, İHH ve ORİMDER olarak dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanet'e ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanında olduklarını belirtti.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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