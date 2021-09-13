OPET'in Tarihe Saygı Projesi'nin 15. yılına özel sergi izlenime sunuldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OPET'in Tarihe Saygı Projesi'nin 15. yılına özel sergi izlenime sunuldu

AA / Burak Akay - Haberler | Ekonomi
OPET'in Tarihe Saygı Projesi'nin 15. yılına özel sergi izlenime sunuldu

OPET'in 2006 yılından bu yana sürdürdüğü Tarihe Saygı Projesi'nin 15 yıllık hikayesine ışık tutan "Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik!" sergisi Troya Müzesi'nde açıldı.

OPET'in 2006 yılından bu yana sürdürdüğü Tarihe Saygı Projesi'nin 15 yıllık hikayesine ışık tutan "Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik!" sergisi Troya Müzesi'nde açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gelibolu Tarihi Alanı'nda gerçekleştirilen tüm çalışmalar ile "2018 Troya Yılı" kapsamında "arkeo-köy" kimliği kazanan Tevfikiye ve etno-köy olarak yenilenen Çıplak Köyü'ndeki dönüşümün hikayesi, "Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik! Çanakkale'nin Kültür Mirası: Gelibolu'dan Troya'ya OPET Tarihe Saygı Projesi" sergisiyle "Yılın Müzesi" seçilen Troya Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, sosyal sorumluluk anlayışına yeni bir boyut kazandıran Tarihe Saygı Projesi'nin 15 yıllık serüvenine ayna tutuyor.

Çanakkale topraklarında hayata geçirilen fiziksel ve toplumsal dönüşümü tüm yönleriyle ele alan sergi, 4 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. Bir kolu da Tevfikiye Galeri'de yer alan sergi; söyleşiler, belgesel gösterimleri ve Çıplak Köyü'nün kültürel tarım mirasını anlatacak etkinliklerle doyurucu bir içerik sunuyor. Bu kapsamda Çanakkale tarihini ve Troya arkeolojisini, bölgede yaşayanların anı ve deneyimleri üzerinden ele alacak canlı söyleşiler, kökleri Troya'ya uzanan geleneksel üretim tekniklerine dair sunumlar 2 aya yayılan bir takvimde hayata geçirilecek.

"Projemizin bir sergi ile taçlanması çok gurur verici"

Açıklamada sergiyle ilgili görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Gelibolu topraklarında sürdürdükleri Tarihe Saygı Projesi kapsamında yarımadayı çağdaş bir görünüme kavuşturmak için birçok önemli çalışmaya imza attıklarını bildirdi.

Milli park sınırları içinde yer alan 8 köy, Eceabat ilçesi, 57. Alay ve Akbaş Şehitliği'nin ardından Troya bölgesinde çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Öztürk, "Projemizin, 15. yılında dünya çapında üne sahip olan Troya Müzesi'nde bir sergi ile taçlanması çok gurur verici. Bundan sonra da aynı vizyon ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarihe Saygı Projesi, 2006 yılında kültür mirasının çok katmanlı izlerini barındıran Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'nda başladı. Proje, zenginliklerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması hedefiyle hem fiziksel bir yenilenmeyi hem de toplumsal dönüşümü bir arada ele alan, yenilikçi bir sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirildi. Tarihi alanda 4 yıl gibi kısa bir sürede 8 köy, 2 şehitlik, 2 cami yenilendi, 6 müze ve kültür merkezi, 3 anıt projesi hayata geçirildi, Eceabat OPET Tarihe Saygı Parkı ile bir ortaokul bölgeye kazandırıldı.

OPET'in Tarihe Saygı Projesi'nin 15. yılına özel sergi izlenime sunuldu

OPET'in Tarihe Saygı Projesi'nin 15. yılına özel sergi izlenime sunuldu

OPET'in Tarihe Saygı Projesi'nin 15. yılına özel sergi izlenime sunuldu

AA / Burak Akay - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ertuğrul Gazi Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Okan Buruk Mustafa Denizli Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Turgut Özal Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: OPET'in Tarihe Saygı Projesi'nin 15. yılına özel sergi izlenime sunuldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:27:27. #1.12#