Ömer Çelik: "Taliban'ın güvenliği kendilerinin sağlanması şartı ile Kabil Havalimanını işletme talebi inceleniyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Taliban'ın güvenliğin kendilerinin sağlanması şartı ile Kabil Havalimanına işletme talebi inceleniyor"