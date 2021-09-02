Ömer Çelik: "Taliban'ın güvenliği kendilerinin sağlanması şartı ile Kabil Havalimanını işletme talebi inceleniyor"
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Ömer Çelik: "Taliban'ın güvenliği kendilerinin sağlanması şartı ile Kabil Havalimanını işletme talebi inceleniyor"

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Taliban'ın güvenliğin kendilerinin sağlanması şartı ile Kabil Havalimanına işletme talebi inceleniyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Taliban'ın güvenliğin kendilerinin sağlanması şartı ile Kabil Havalimanına işletme talebi inceleniyor"

Ömer Çelik: 'Taliban'ın güvenliği kendilerinin sağlanması şartı ile Kabil Havalimanını işletme talebi inceleniyor'
Ömer Çelik: 'Taliban'ın güvenliği kendilerinin sağlanması şartı ile Kabil Havalimanını işletme talebi inceleniyor'
Ömer Çelik: 'Taliban'ın güvenliği kendilerinin sağlanması şartı ile Kabil Havalimanını işletme talebi inceleniyor'
Ömer Çelik: 'Taliban'ın güvenliği kendilerinin sağlanması şartı ile Kabil Havalimanını işletme talebi inceleniyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
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Ömer Çelik: "Taliban'ın güvenliği kendilerinin sağlanması şartı ile Kabil Havalimanını işletme talebi inceleniyor" - Haberler
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