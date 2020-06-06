Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde maske üretim atağı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde maske üretim atağı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde bugüne kadar 23 milyona yakın maske üretildiği bildirildi.

Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde maske üretim atağı
06.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:26

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde bugüne kadar 23 milyona yakın maske üretildiği bildirildi.

MEB, Kovid-19 sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ülkenin maske ve dezenfektan ihtiyacı için de üretim yapıyor.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç'tan bilgi aldı.

Büyük, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinin başlamasıyla MEB'in hem eğitim-öğretim hem de vatandaşın ve kurumların ihtiyacını giderme anlamında üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek liselerinde maske, dezenfektan ve masa örtüsü üretimine başlandığını vurgulayan Büyük, şunları kaydetti:

"Ondan sonra da Bakanımızın talimatıyla olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerimizde maske üretimine başladık. Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerimizde bugün itibarıyla 23 milyona yakın maske ürettik. Bulundukları il ve ilçelerde tüm ihtiyacı giderir hale geldik. Gönüllü usta öğreticilerimiz buralarda ücret almadan çalıştılar. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kolay iş değildi. Devletimizin maske ihtiyacı konusunda üzerlerine düşeni yaptılar."

"Biz hizmete varız, bu hizmete davam edeceğiz"

Büyük, Kırıkkale'de de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Valilik nezaretinde halk eğitim merkezi üzerinden maske üretimine başlamasının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Üretimlerin bütün hastanelerin cerrahi maske ihtiyaçlarını giderir hale geldiğini aktaran Büyük, "Biz halk eğitim merkezlerinin tanıtılması amacıyla yapılan bu verimli çalışmadan dolayı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşin başında bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olarak çok mutluyum. Biz hizmete varız, bu hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.

Büyük, yapılan çalışmaların topluma duyurulmasında aracı görevini üstlenen basın mensupları ile Anadolu Ajansına da teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar Haber
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı Haber
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'ninkinden daha etkili
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'ninkinden daha etkili
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Kendisini 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Haldun Dormen Şahan Gökbakar Beyazıt Öztürk
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Malatya Pütürge Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde maske üretim atağı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 11:26:12. #1.14#
title