Okulun Muslukları Bir Yılda 6 Kez Çalındı

Gaziantep'te ilkokulun bahçesindeki musluklar, son bir yılda 6 kez çalındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesindeki Abdullah Kepkep İlkokuluna gelen görevliler, bahçedeki 6 içme suyu musluğunun yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

Ekipler, muslukları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bahçedeki muslukların bir yıl içinde 6 defa çalındığı öğrenildi.

Öğrenci velilerinden Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul bahçesindeki muslukların taşla kırılarak söküldüğünü söyledi.

Muslukların çalınmaması için betonla muhafaza edildiğini ancak buna rağmen çalındığını dile getiren Öztürk, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.