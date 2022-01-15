Okul yolunda çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen 10 yaşındaki Aysel, toprağa verildi - Haberler
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Okul yolunda çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen 10 yaşındaki Aysel, toprağa verildi

Okul yolunda çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen 10 yaşındaki Aysel, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

YALOVA'da, Ahmet Tanju Gürleş'in (40) geri manevra yaptığı belediyeye ait çöp kamyonunun çarpmasıyla okula giderken hayatını kaybeden Aysel Şendirekler (10), toprağa verildi.

YALOVA (DHA) - YALOVA'da, Ahmet Tanju Gürleş'in (40) geri manevra yaptığı belediyeye ait çöp kamyonunun çarpmasıyla okula giderken hayatını kaybeden Aysel Şendirekler (10), toprağa verildi. Gürleş ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi Çağdaş Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Tanju Gürleş, Yalova Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla geri manevra yaptığı sırada, okuluna doğru yürüyen Aysel Şendirekler'e çarptı. Aysel yaralanırken, Ahmet Tanju Gürleş de kaza yerinden ayrıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Şendirekler'i ambulansla özel hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Şendirekler, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aysel Şendirekler, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Çöp kamyonu sürücüsü Ahmet Tanju Gürleş ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Tanju Gürleş, adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece de 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Aysel Şendirekler'in cenaze namazı, ikindi vakti Veysel Karani Cami'nde kılındı. Cenazeye Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da katıldı. Şendirekler'in cenazesi, Yalova Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.


Okul yolunda çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen 10 yaşındaki Aysel, toprağa verildi

Okul yolunda çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen 10 yaşındaki Aysel, toprağa verildi

Okul yolunda çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen 10 yaşındaki Aysel, toprağa verildi

Okul yolunda çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen 10 yaşındaki Aysel, toprağa verildi

Okul yolunda çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen 10 yaşındaki Aysel, toprağa verildi

Okul yolunda çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen 10 yaşındaki Aysel, toprağa verildi

Okul yolunda çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen 10 yaşındaki Aysel, toprağa verildi

Okul yolunda çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen 10 yaşındaki Aysel, toprağa verildi

Okul yolunda çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen 10 yaşındaki Aysel, toprağa verildi

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Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Son Dakika Haberleri
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YALOVA'da, Ahmet Tanju Gürleş'in (40) geri manevra yaptığı belediyeye ait çöp kamyonunun çarpmasıyla okula giderken hayatını kaybeden Aysel Şendirekler (10), toprağa verildi.

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