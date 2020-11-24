Öğretmenler günü için liderlerin sözleri! Hangi lider, bakan, başkan ve gazeteci hangi tweeti attı? Öğretmenler günü için atılan tweetler nelerdir?

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir minnetle kutlanıyor. Şimdinin liderleri, siyasetçileri, bilim adamları, gazetecileri ve tüm meslekleri geleceğin mimarı öğretmenlerin eseridir. Bu güzel günde gözler öğretmenlerin eseri siyasetçilere ve liderle çevrildi. Peki bu anlamlı gün için liderler ne tweetler attı?

24 Kasım 1928 yılında Başöğretmenlik unvanını kabul eden Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. yaşının kutlandığı 1981 yılından itibaren Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Geleceğe ışık tutan, ayna olan öğretmenler bugünün ünlü siyasetçileri, liderleri ve büyük adamlarını/kadınlarını da hayata kazandıranlardır. Bu özel günde büyük insanlar da günün anlam ve önemine özel mesajlar ve tweetler paylaşırlar. Peki 2020 yılında hangi siyasetçiler Öğretmenler Günü için neler yazmıştır?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Milli Eğitim hizmetlerini yürütmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bir öğretmendir ve bugünün anlam ve önemini kendi Twitter hesabından öğretmenlere hediye ettiği Sertap Erener'den "Benim Öğretmenim" şarkısı ile kutlamıştır. Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaştığı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ile "Mutlu Çocuklar ve Güçlü Türkiye" ilkesine de değinmiştir. Bu mesajda Selçuk, öğretmenlere veliler, öğrenciler, millet ve kendi adına teşekkür etmiştir.

Bakan Selçuk, şu anda hizmet veren öğretmenlerin yanı sıra, şehitlik mertebesine ulaşmış merhum öğretmenlere Twitter üzerinden de rahmet diledi ve öğretmenler günlerini kutladı.

LİDERLERDEN VE SİYASİ PARTİLERDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları arasında en çok ilgi çeken siyasi partilerin ve liderlerinin attığı tweetler oldu. Büyük partilerin liderlerinden öğretmenlere gönderilen mesajlar şu şekildedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu Adalet ve Kalkındırma Partisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü için Twitter sayfasından bir video yayınladı. Bu salgın günlerinde bile eğitime devam eden ve öğrencilere zor şartlarda eğitim veren öğretmenlere teşekkür ederek günlerini kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü mesajı ve Kutlama videosunu Twitter üzerinden yayınladı. Öğretmeni baş tacı yapmayan bir toplumun geleceğinin olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, seslendirdiği Atatürk resimleriyle yapılmış slaytı kişisel hesabından paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü için ayrıca öğretmenlerle online olarak bir araya geldi ve onların sorunlarını dinledi. Bu video CHP resmi Twitter sayfasında yayınlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli Öğretmenler Günü kutlama mesajını partinin resmi Twitter sayfası üzerinden yayınladı. Öğretmenlere övgü dolu sözler sıralayan Bahçeli, aynı zamanda merhum öğretmenlere baş sağlığı ve emekli öğretmenlere de sağlıklı bir ömür diledi.

BAŞKANLARDAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Türkiye'nin neredeyse her şehrinin belediye başkanları 24 Kasım Öğretmenler Günü için Twitter üzerinden kutlama mesajları yayınladılar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Öğretmenler Günü kutlama mesajını kendi resmi Twitter sayfasından bir video ile yayınladı. Bu mesaj ile hem Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de fedakar öğretmenlerin gününü kutladı.

Ekrem İmamoğlu ayrıca bu yıl vefat eden eski Çatalca Belediye Başkanı ve öğretmen Cem Kara'nın mezarını ziyaret etti ve onun da Öğretmenler gününü Twitter üzerinden kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Öğretmenler Günü mesajını Twitter üzerinden yayınlayan bir diğer belediye başkanı. Mansur Yavaş mesajında "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutlarım." diyerek paylaşımını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Öğretmenler Günü kutlamasını Twitter üzerinden yaptı. Tunç Soyer Öğretmenler Günü kutlama mesajını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin müzisyenlerinin hazırladığı bir Öğretmenler Günü şarkısıyla birlikte Atatürk resimlerinden oluşan bir videoyla yayınladı.

SİYASETÇİLERDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Yalnızca siyasi liderler değil, birçok belediye başkanı, milletvekili, elçi, başkan ve bakanlar da Öğretmenler Günü kutlama mesajları yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sir Dominick John Chilcott Öğretmenler Günü mesajı yayınlayan siyasetçilerden birisidir. Büyükelçi, öncelikle Türkiye'de göreve başlayan kendi eşi, daha sonra da tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü Twitter üzerinden kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu da Twitter üzerinden Öğretmenler Günü mesajı yayınladı. Kasapoğlu, ayrıca kendi öğretmeninin de Öğretmenler gününü buradan kutladı.