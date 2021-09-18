ÖĞRENCİLER DÜNYA MİKROORGANİZMA GÜNÜNÜ KUTLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖĞRENCİLER DÜNYA MİKROORGANİZMA GÜNÜNÜ KUTLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 17 Eylül Uluslararası Mikroorganizma Günü kutlandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 17 Eylül Uluslararası Mikroorganizma Günü kutlandı. Öğrencilere, uygulamalı olarak yararlı ve zararlı mikroorganizmaların morfolojik özellikleri anlatıldı. Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda, 17 Eylül Uluslararası Mikroorganizma Günü için etkinlik yapıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Şahin ve Fen Bilgisi öğretmeni Simay Eruysal eşliğinde öğrencilere yararlı ve zararlı mikroorganizmaların morfolojik özellikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Muğla'da ilk defa yapılan etkinlikte meyve ve mantarlardan elde edilen mikroorganizmalar gösterilerek mikroskopta incelendi. 2 saat süren etkinlikte ellerin yıkanması ve dezenfekte olmanın önemi de anlatıldı.

ÖĞRENCİLER DÜNYA MİKROORGANİZMA GÜNÜNÜ KUTLADI

ÖĞRENCİLER DÜNYA MİKROORGANİZMA GÜNÜNÜ KUTLADI

ÖĞRENCİLER DÜNYA MİKROORGANİZMA GÜNÜNÜ KUTLADI

ÖĞRENCİLER DÜNYA MİKROORGANİZMA GÜNÜNÜ KUTLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

 İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

 Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Bensu Soral Yıldız Tilbe Berfu Yenenler
Spor Okan Buruk Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Vahap Seçer Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÖĞRENCİLER DÜNYA MİKROORGANİZMA GÜNÜNÜ KUTLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 10:59:15. #1.17#