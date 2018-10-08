Oğlunu Öldüren Baba Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da evlerinde tartıştığını oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Çağlar Y., evlerinde tartıştığı babası Nesim Y.'nin (56) tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Çağlar Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Nesim Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Çağlar Y.'nin cenazesi ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan baba Nesim Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN