Ödemiş'de "Dünya Bisiklet Günü" etkinliği İzmir'in Ödemiş ilçesinde "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ödemiş'teki bisiklet tutkunları, kentte tur attı.

Etkinliğe katılan Murat Can Bölce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla turu gerçekleştirdikleri ifade etti.

Katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölce, "Güzel ve eğlenceli bir tur oldu. Sosyal mesafemizi, koruyarak, belediyemizin, emniyetimizin katkılarıyla güzel bir tur gerçekleştirdik." dedi.

Etkinliğe katılanlardan Veysel Kırca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini biraz kaybetmesi üzerine düzenlenen etkinliğin kendilerine moral olduğunu belirtti.

Etkinliğin şehir içi turu bölümüne Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de bisikletiyle katıldı.

İlçede tur attıktan sonra Mursallı, Dolaylar ve Zeytinlik mahallelerine giden bisikletli grup, ilçeye dönerek turu sonlandırdı.

Kaynak: AA