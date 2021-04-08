Nur Sürer kimdir? Camdaki Kız Feride kimdir? Camdaki Kız Nur Sürer kimdir, kaç yaşında? Nur Sürer biyografisi!

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynamıştır. 21 Haziran 1954 yılında Bursa'da doğan, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Nur Sürer kimdir? Camdaki Kız Nur Sürer kimdir, kaç yaşında? Camdaki Kız Nur Sürer filmleri nelerdir? Camdaki Kız Nur Sürer nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynamıştır.21 Haziran 1954 yılında Bursa'da doğan, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Nur Sürer kimdir? Camdaki Kız Nur Sürer kimdir, kaç yaşında? Camdaki Kız Nur Sürer filmleri nelerdir? Camdaki Kız Nur Sürer nereli, hayatı ve biyografisi nedir? Camdaki Kız Feride kimdir? İşte detaylar haberimizde...

NUR SÜRER KİMDİR?

Nur Sürer 21 Haziran 1954 yılında Bursa'da doğan, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

KARİYERİ

1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2020 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Yaşam Boyu Onur Ödülü

2002 Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, Sır Çocukları

1989 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu", Uçurtmayı Vurmasınlar

1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu", Bir Günün Hikayesi

ROL ALDIĞI BAZI DİZİLER VE FİLMLER

Bereketli Topraklar Üzerinde

Ayna

Bir Aşk Hikayesi

Ihlamurlar Altında

Asi

Herşeye Rağmen

Lale Devri

Sultan

Tatar Ramazan

Bana Artık Hicran De

Bir Litre Gözyaşı

Çukur

Camdaki Kız

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak.