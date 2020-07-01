Normalleşmede yeni döneme girildi mi? Normalleşmede yeni dönemde hangi işletmeler hizmet verecek? Nikah, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?
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Normalleşmede yeni döneme girildi mi? Normalleşmede yeni dönemde hangi işletmeler hizmet verecek? Nikah, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı ülkemizde bugün itibariyle normalleşmede yeni döneme girildi. Peki, sinema ve tiyatrolar, açık hava konserleri, internet kafe, elektronik oyun, düğün ve nişan salonlar açıldı mı?

Normalleşmede yeni döneme girildi mi? Normalleşmede yeni dönemde hangi işletmeler hizmet verecek? Nikah, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?
01.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:38

Mart ayından bu yana koronavirüs tedbirleri uygulanan ülkemizde normalleşme dönemi yaşanıyor. Peki, Normalleşmede yeni dönemde hangi işletmeler hizmet verecek? Nikah, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı? Normalleşmede yeni döneme girildi mi?

NORMALLEŞMEDE YENİ DÖNEME GİRİLDİ Mİ?

Türkiye'de normalleşme kapsamında yeni bir döneme giriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan birçok mekan yeniden faaliyete geçecek. Bu doğrultuda sinema ve tiyatrolar, açık hava konserleri, internet kafe, elektronik oyun, düğün ve nişan salonları bugün yeniden hizmet verecek.

İNTERNET KAFELER AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, bugün yeniden hizmete geçecek internet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.

DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge göndermişti.

Genelgeye göre sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düğün salonları bugün itibaren faaliyetlerine başlayabilecek. Açık havada, mümkün olduğunca kısa sürede yapılacak düğünlerde maske kuralına uyulacak ve takı törenleri ve temaslı oyunlar yapılmayacak. Karşılama ve uğrulama törenlerinde genelgede belirlenen kurallara uyulacak.

SİNEMA VE TİYATROLAR FAALİYETE GEÇİYOR

Mart ayında faaliyeti durdurulan sinema, tiyatro salonu ve gösteri merkezleri gibi işletmeler 1 Temmuz'da yeniden açılacak. Normalleşme süreci kapsamında açılacak olan bu işletmelerde yeni kurallar geçerli olacak.

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