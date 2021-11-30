NKÜ'ye Traktör Bağışı Yapıldı Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne Çerkezköy'de faaliyet gösteren Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Traktör bağışı yapıldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinin ardından Rektörlük Atatürk Anıtı önünde teslim töreni düzenlendi. Hattat marka, C 3080 model traktörün Üniversitemize hibesinin gerçekleştiği teslim törenine Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent EKER, Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ ve Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, Genel Sekreter Murat Kamil TIRPANCI, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen ARAT ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR katıldı. Firma adına ise törende Hattat Traktör Genel Müdürü Tunç DOĞAN, İletişim Müdürü Fatih BÜYÜKYAHŞİ ve İnsan Kaynakları Kariyer Gelişim Yöneticisi İlker SELVİ yer aldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, gerçekleşen bağış ile ilgili memnuniyetini ifade ederek bağışçılara teşekkür etti ve "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak şehrimiz ve bölgemizdeki varlığımız ile köklü bir geçmişe sahibiz. Değerli bağışçılarımız, hayırseverlerimiz de gerçekleştirdikleri bu bağış ile aslında bu köklü geçmişi geleceğe taşımak için Üniversitemize bir nevi yatırım yapıyorlar. Bu yatırım eğitime ve bilime olduğu kadar, ülkemizin tarımsal kalkınmasına da ufuk açıcı katkılar sunacaktır. Üniversitemize yapılan tüm bağışlar gibi bu bağışın da bizim için anlamı, bu yönüyle çok büyüktür. Bağışçılarımız, Üniversitemizin gücüne güç katıyorlar" şeklinde konuştu.

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