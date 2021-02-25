Nijerya'da yakalanan 5 bin Boko Haram üyesi yargılanacak
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Nijerya'da yakalanan 5 bin Boko Haram üyesi yargılanacak

25.02.2021 01:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 01:26
Nijerya'da yakalanan 5 bin Boko Haram üyesi yargılanacak

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yakalanan 5 bin terör örgütü Boko Haram üyesinin yargılanacağı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yakalanan 5 bin terör örgütü Boko Haram üyesinin yargılanacağı bildirildi.

Nijerya Adli Yardım Konseyi Direktörü Aliyu Abubakar, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey doğusunda yakalanan 5 bin teröristin Borno eylaletine bağlı Giwa, Maiduguri, Kainji cezaevlerinde bulunduğunu belirtti.

Abubakar, bu teröristlerin Nijerya Adli Yardım Konseyi ve Ulusal Güvenlik Danışmanları iş birliğinde yargılanacağını kaydetti.

Daha önce 283 teröristin yargılandığını ifade eden Abubakar, "Yasalarımıza göre masum olanlar rehabilitasyondan sonra serbest bırakıldı. Yeni başlayacağımız yargı süreci de aynı şekilde olacak." dedi.

Abubakar, son olarak Boko Haram teröristlerinin hükümete teslim olmalarını çağrısında buldu.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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