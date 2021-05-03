Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, çobanlarla çiftçilerin çatışmalarına sahne olan Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda, 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, çobanlarla çiftçilerin çatışmalarına sahne olan Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda, 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Benue eyaletine bağlı Gwer bölgesindeki köylere gelen silahlı kişiler rastgele ateş açtı.

Saldırılarda 17 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı zamanda çok sayıda evin kundaklandığı saldırılarda, yüzlerce köylü korkudan evlerini terk etti.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, saldırıları doğruladı, ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Nijerya'da son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Eyalette en son 30 Nisan'da düzenlenen saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü.. Düşme anı kameraya yansıdı
9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü.. Düşme anı kameraya yansıdı
Nijerya, Türkiye dahil koronavirüs vakaları artan 3 ülkenin yolcularını almayacak
Nijerya, Türkiye dahil koronavirüs vakaları artan 3 ülkenin yolcularını almayacak
Türkiye'de 5 kişide görülmüştü! Profesörden Hint varyantıyla ilgili uyarı: Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir
Türkiye'de 5 kişide görülmüştü! Profesörden Hint varyantıyla ilgili uyarı: Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Hande Erçel Özcan Deniz
Spor Diego Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 21:09:26. #1.15#

title