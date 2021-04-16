New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde kazandı ve yüzde 0,45 artışla 34.190,64 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 yükselişle 4.185,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artarak 14.059,24 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, beklenenden iyi gelmeye devam eden veriler ve artan güçlü ekonomik toparlanma iyimserliği etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, konut başlangıçları, martta aylık yüzde 19,4 artışla 1 milyon 739 bine yükselerek Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşırken, inşaat izinleri yüzde 2,7 artışla 1 milyon 766 bine çıktı.

Büyük bankaların ilk çeyrek bilançoları açıklanmaya devam ederken, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America ve Citigroup'un ardından Morgan Stanley de bu yılın ilk çeyreğinde karlarının arttığını duyurdu.

Morgan Stanley'nin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 143 artarak 4,1 milyar dolara ulaşırken, bankanın geliri aynı dönemde yüzde 60,7 artışla 15,7 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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