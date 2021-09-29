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NEVÜ'de Kovid-19 aşı noktası oluşturuldu

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
NEVÜ'de Kovid-19 aşı noktası oluşturuldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ), aşılarını yaptırmak isteyen öğrenciler için Kovid-19 aşı noktası kuruldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ), aşılarını yaptırmak isteyen öğrenciler için Kovid-19 aşı noktası kuruldu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni eğitim yılının sağlıklı ve güvenli yürütülmesi için "Güvenli kampüs için aşı noktası" sloganıyla oluşturulan alanda aşı uygulamasına başlanıldı.

Üniversite yerleşkesindeki Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri'nde, aşılarını yaptırmayanlar veya eksik aşısı olan öğrenciler hızlı ve randevusuz bir şekilde aşılarını yaptırabiliyor.

Aşı noktası, 8 Ekim'e kadar öğrencilere hizmet sunacak.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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