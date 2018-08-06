Nevşehir'den Kısa Kısa

Fetullahcı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz gecesindeki darbe girişimi esnasında görev yaptığı Ankara'da yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altındayken şehit düşen Özel Harekat Polisi Fevzi Başaran'ın şehadetinin yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.



Ürgüp ilçesine bağlı Boyalı köyündeki anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından dua edildi.



Programa, Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Boyalı Köyü Muhtarı Yaşar Yıldız, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Derinkuyu'da alt yapı çalışması

Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı, düzenlediği basın toplantısında kentin daha yaşanılabilir hale getirilmesi amacıyla belediyece yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Alt yapı çalışmalarının yanısıra yol onarımları ve asfaltlama çalışmalarının büyük kısmının tamamlandığını aktaran Balcı, ilçedeki asbestli boruların değiştirilmesi için de gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.



Balcı, "İlçemizdeki içme suyu projesi İller Bankası tarafından onaylandı. İçme suyu terfi, depo ve şebeke kesin projesi ile halkımız kesintisiz ve daha kaliteli suya kavuşacaktır. Çalışmalarımız kısa süre içinde başlayacaktır." dedi.