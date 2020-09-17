Nevşehir'de 525 temizlik görevlisi için 2 bin 191 kişi başvurdu Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından il genelinde okullarda 525 kişinin işe alacağı duyurusunun ardından işe girebilmek için 2 bin 191 kişi başvurunca 525 kişi noter huzurunda korona virüs önlemleri altında belirlendi.

Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından il genelinde okullarda 525 kişinin işe alacağı duyurusunun ardından işe girebilmek için 2 bin 191 kişi başvurunca 525 kişi noter huzurunda korona virüs önlemleri altında belirlendi.

Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullara alınacak 525 kişi temizlik görevlisi ve 117 kişilik güvenlik görevlisi başvuruları 11 Eylül'de başlarken başvurular, 16 Eylül tarihinde sona erdi. Okullarda temizlik görevlisi olarak çalışmak üzere 525 kişi için 2 bin 191 kişi başvururken güvenlik görevlisi olabilmek için ise 233 kişi başvuru yaptı. Başvuruların yoğun olmasının ardından İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü noter huzurunda korona virüs önlemleri altında Nevşehir Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Nevşehir Valiliği toplantı salonunda yapılan kuranın açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve İŞKUR İl Müdür Vekili Şinasi İnanıcı yaptı. Burada açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, "TYP kapsamında bugün 2 bin 191 kişinin başvurduğu kurada 525 arkadaşımız okullarımızda İŞKUR aracılığıyla görevine başlayacaktır. Yine aynı şekilde 233 kişinin başvurduğu güvenlik personelinde de 117 kişi bu kurada inşallah okullarımızda görev yapacak. Ben bu konuda emeği geçen İŞKUR Müdürümüze ve tüm personelimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İŞKUR İl Müdür Vekili Şinasi İnanıcı da toplum yararına programının 9 ay süreceğini ifade etti. İnanıcı, "TYP kapsamında programımıza 9 ay sürecek. 19 Eylül başlayıp 18 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Program katılımcılarına net asgari ücret üzerinden ödeme yapacağız ve ödemelerini aynı zamanda tam sigortaya tabi olarak ödemesi gerçekleştirilecek. Ayrıca asıllar bittikten sonra yedek çekimi olmayacak. Yedek çekimi de Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek komisyon tarafından yapılacak" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA