Netflix, Osmanlı'yı anlatan dizisi 'Rise of Empires: Ottoman'ın ilk fragmanını yayınladı
Netflix, 3. Türkiye orijinal dizisi "Rise of Empires: Ottoman"ın ilk fragmanını yayınladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş döneminin anlatılacağı belgesel dizinin ilk sezonunun 24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.
14.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:55
Netflix, 3. Türkiye orijinal dizisi "Rise of Empires: Ottoman"ın ilk fragmanını yayınladı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş döneminin anlatılacağı belgesel dizinin ilk sezonunun 24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com