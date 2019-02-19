Ne Varsa Çevremizde Onlar Yüreğimizde" Projesi

19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce, öğrencilerine Samsun'un ekonomik, turizm ve kültürel özellikleri tanıtılıyor.

Okul müdürü Murat Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un ekonomik, turizm ve kültürel özelliklerinin öğrencilere tanıtımı amacıyla "Ne varsa çevremizde onlar yüreğimizde" isimli proje hazırladıklarını söyledi.

Karaca, projenin yürütülmesiyle ilgili coğrafya öğretmeni Mehmet Bakır'ın görevlendirildiğini belirtti.

Bakır da proje kapsamında Bafra Ovası'nı öğrencilere tanıtmaya çalıştıklarını, çevrelerindeki doğal ve beşeri zenginlikleri yerinde görmeye ve öğrencilerin bilgi seviyesini artırmayı amaçladıklarını anlatarak, Alaçam ve Yakakent ilçelerindeki tarihi ve doğa güzelliklerine yönelik de gezi düzenleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA