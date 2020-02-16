NBA All-Star'da heyecan sürüyor

16.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:46

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020 All-Star 3 sayı yarışmasını Sacramento Kings'ten Buddy Hield, smaç yarışmasını Miami Heat'ten Derrick Jones ve yetenek yarışmasını ise Miami Heat'in genç pivotu Bam Adebayo kazandı.

Chicago'da bulunan United Center'da düzenlenen organizasyonda yetenek, 3sayı ve smaç yarışmaları yapıldı. Smaç yarışmasında Orlando Magic'ten AaronGordon ve Miami Heat'ten Derrick Jones finale kalırken 48 puan alan Jones, 47 puanda kalan Gordon'ı geçerek kariyerinin ilk smaç şampiyonluğunu elde etti. 2020 NBA All-Star 3 sayı yarışması ise Sacramento Kings'ten Buddy Hield'ın zaferiyle sonuçlandı. Washington Wizards'tan Davis Bertans, Charlotte Hornets'tan Devonte' Graham, Brooklyn Nets'ten Joe Harris, Sacramento Kings'ten Buddy Hield, Chicago Bulls'tan Zach Lavine, Portland Trail Blazers'tan Damien Lillard, Miami Heat'ten Duncan Robinson ve Atlanta Hawks'tan Trae Young'un katılımcı olduğu NBA All-Star 3 sayı yarışması çok heyecanlı anlara sahne oldu. Bu sekiz oyuncunun çizginin gerisinden kullandığı atışlar sonucunda finale kalan üç isim Davis Bertans, son şampiyon Devin Booker ve Buddy Hield oldu. Sacramento Kings forması giyen Hield, final turunda en yüksek puanı toplayarak 2020 NBA All-Star 3 Sayı Yarışması'nın kazananı oldu. Dün gece düzenlenen 2020 NBA All-Star yetenek yarışması şampiyonu ise Miami Heat'in genç pivotu Bam Adebayo oldu.

DEV MAÇ BU GECE

ABD'nin Chicago şehrinde bulunan United Center'da yapılan organizasyonda All-Star'ın beklen maçı bu gece (Pazartesi) TSİ 04.00'te başlayacak. LeBron James'in kaptanlık yapacağı takımın başında Los Angeles Lakers Başantrenörü Frank Vogel, Giannis Antetokounmpo'nun ekibinde ise Toronto Raptors Başantrenörü Nick Nurse olacak.

Kaynak: DHA

- İstanbul