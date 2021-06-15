Nazilli'de otomobil refüje çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nazilli'de otomobil refüje çarptı

Nazilli'de otomobil refüje çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarpan araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarpan araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli de seyir halindeyken belirlenemeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Nazilli -Denizli istikametinde ASKİ hizmet binasının önünde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın çekici yardımı ile yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Nazilli'de otomobil refüje çarptı
Nazilli'de otomobil refüje çarptı
Nazilli'de otomobil refüje çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı! Restoranı basan grup, ortalığı birbirine kattı
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı! Restoranı basan grup, ortalığı birbirine kattı
Son dakika haberleri... Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu
Son dakika haberleri... Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu
Yolun karşısına geçmeye çalışırken ezilen yaya feci şekilde can verdi
Yolun karşısına geçmeye çalışırken ezilen yaya feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Meral Akşener Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Burak Yamantürk
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nazilli'de otomobil refüje çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 11:09:14. #1.15#

title