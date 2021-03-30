Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti
Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK - Haberler | Spor
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıkladı.
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa kararı aldı. Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK