Muş'ta hemzemin geçit bariyeri bozuldu, araçlar kuyruk oluşturdu
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Muş'ta hemzemin geçit bariyeri bozuldu, araçlar kuyruk oluşturdu

24.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:07
Muş'ta hemzemin geçit bariyeri bozuldu, araçlar kuyruk oluşturdu

Muş'ta arıza veren hemzemin geçit bariyeri sürücülere zor anlar yaşattı.

Muş'ta arıza veren hemzemin geçit bariyeri sürücülere zor anlar yaşattı.

Muş-Bitlis karayolunun 10. kilometresindeki Sungu beldesi yol güzergahında bulunan hemzemin geçitte arıza veren demiryolu bariyeri, araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Demiryolundan tren geçmemesine rağmen kendiliğinden kapanan bariyer sürücüleri uğraştırırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Hemzemin geçidin karşı tarafına geçmeye çalışan sürücüler, vatandaşların bariyeri elle kaldırması sonucu yollarına devam edebildi. Vatandaşlar, bariyerde oluşan arızanın giderilmesini istedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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