Muş Belediyesinde vergi affı için müracaatlar başladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affıyla ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmaları uyarısında bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affıyla ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmaları uyarısında bulundu.

Asya, yaptığı yazılı açıklamada, yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihinin 31 Ağustos olduğunu anımsatarak, vatandaşların belediyeye müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.

Emlak, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında belediyeye borcu olanların kanundan yararlanabileceğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza, resim ve harçların yapılandırılmasını içeren 7326 sayılı kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi zıyaı cezası ve uygulanan gecikme zammı siliniyor. Söz konusu tarihten itibaren gecikmiş borçlara Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi oranında güncelleme yapılacak. Belediyeye borcu olan vatandaşlardan isteyenler peşin, isteyenler de taksitli ödeme yapabilecek. İlk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek."

Vatandaşların müracaatlarını yapmaları için gerekli altyapıyı oluşturduklarını aktaran Asya, salgın koşullarını da göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım