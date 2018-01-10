Müridilik Tarikatının Temsilcisi Şeyh Mbacke Vefat Etti

Batı Afrika ülkelerinden Senegal'in önemli dini topluluklarından Müridiliğin temsilcisi Şeyh Sidi Mactar Mbacke, 92 yaşında vefat etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden olan ve Müridilik tarikatının halihazırda en büyük temsilcisi konumundaki Şeyh Mbacke, başkent Dakar'a 200 kilometre mesafedeki Tuba kentinde vefat etti.

Selefi Mouhamadou Lamine Bara Mbacke'den görevi Haziran 2010'da devralarak bu alanda tarikatının 7'nci temsilcisi olan Mbacke'nin rahatsızlığı uzun süredir devam ediyordu.

Şeyh Mbacke, Müridilik tarikatının kurucusu Şeyh Ahmedu Bamba'nın sürgünden dönüşü anısına kutlanan ve Batılı büyükelçiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de hazır bulunduğu geçen yıl kasım ayındaki "Magal Günü" etkinliğine hastalığı dolayısıyla katılamamıştı.

Magal kutlamaları

Müridilik tarikatını 20'nci yüzyılda kuran Şeyh Ahmedu Bamba, Senegal'de Batılıların misyonerlik faaliyetlerine direnmiş ve halkın İslam'la rabıtasını koparmaması için uğraşmış bir isim olarak biliniyor.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Tuba ağacından esinlenerek 1887'de büyük bir ağaç etrafına Tuba şehrini kuran Bamba, daha sonra bu bölgede Batı Afrika'nın en büyük camileri arasında yer alan Büyük Tuba Camisi'nin temelini atmıştı.

Camide, Bamba'nın sürgüne gönderilişinde elde ettiği manevi derecenin kutlandığı Magal Günü için milyonlarca Müridi, Hicri Takvime göre her yıl Safer ayının 18'inde Tuba kentine adeta akın ediyor.

Görsel bir şölene dönüşen Magal'da Müridiler bir araya gelerek ibadet ediyor ve tarikatın bugünkü temsilcisi olan şeyhi görme imkanı buluyor, Bamba'ya yazılmış ilahileri okuyor.