Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasındaki Yeni Gelişme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılığın bazı şüpheliler yönünden takipsizlik kararını kaldırmasına ilişkin, "Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak yüce Türk milletinin içinden bir Hamza yürekli koç hakimin çıkacağına, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hesabını soracağına olan inancımız tamdır." dedi.

Bulut, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini, yaptıkları itirazın 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildiğini hatırlattı.

Takipsizliğin kaldırılması için itirazda bulunduklarını dile getiren Bulut, "Türkiye'ye karanlık mahfillerden bakan, Türk milletinin birliğine, beraberliğine kasteden, Muhsin başkanımız ve yol arkadaşlarımızın suikastına sebep olanların kanun önüne çıkması konusunda kara görünmüştür Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Bulut, Türk adaletinden beklentilerinin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Cenazelerin kaldırılmadan önce olay yerine savcıların neden intikal ettirilmediği, helikopter üzerindeki cihazların neden söküldüğü, kaza kırım ekibinin soruşturma kapsamına alınması, arama kurtarma ekibine verilen bilgilerin yanlışlığı ve gecikme sebebi, 'Muhsin Yazıcıoğlu bulundu' bilgisini açıklayarak Alperenlerin ve köylülerin arama yapmasını engelleyenlerin neden böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarının mahkeme önünde Türk Ceza Kanunları gereğince sorulması en büyük dileğimiz ve isteğimizdir. Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak yüce Türk milletinin içinden bir Hamza yürekli koç hakimin çıkacağına, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hesabını soracağına olan inancımız tamdır."

Kazanın aydınlatılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, "9 yıldır üşüyorduk, bu olaya sebep olanların cezalarının kesileceği güne kadar üşümeye devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile partililer de katıldı.