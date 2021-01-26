Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
26.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:32
Muğla'da kuvvetli yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.
Muğla'da kuvvetli yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.
Menteşe ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oluyor.
İlçenin Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.
Aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Karamehmet Mahallesi Tütüncüler Sokağı'ndaki müstakil evin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araçta hasar oluştu.
Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç