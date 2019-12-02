Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü

02.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:36

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yayladan sahil kesimine deve, eşek ve küçükbaş hayvanlarıyla göç eden aile, ilginç görüntü oluşturdu.

Yaz mevsimini Antalya-Muğla sınırında yer alan 2 bin 500 rakımlı Ak Dağ'ın eteklerindeki Tezli Yaylası'nda geçiren 61 yaşındaki Yusuf Demirci ve ailesi, sahile göçmek için 3 gün önce yola çıktı.

Fethiye-Kaş kara yolunun kıyısından 200 küçükbaş hayvan, deve ve eşekleriyle yürüyen Demirci ailesinin göçü, ilgi çekti. Yolda araçlarını durduran bazı vatandaşlar Demirci ailesinin göçünü, cep telefonlarıyla görüntüledi. Demirci ailesi, yolculuğun ardından kışı geçirecekleri Seydikemer ilçesinin Karadere Mahallesi'ne ulaştı.

Yusuf Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, atalarından kalan Yörük kültürünü devam ettirdiklerini söyledi.

Develer eşliğinde yürüyerek göç eden fazla aile kalmadığını belirten Demirci, "Kışı sahil kesiminde geçireceğiz. Nisan-mayıs ayı gibi tekrar yaylaya göç var. Gücüm yettiği kadar bu göçü sürdürmeye devam edeceğim." dedi.

Demirci ailesinin yürüyüşüne bir süre eşlik eden Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ise bölgede bu kültürün son temsilcilerinin Demirci ailesi olduğunu ifade etti.

Bölgedeki son göçlerin yaşandığını kaydeden Kıvrak, "Geçmiş yıllarda bu göçü yapan çok aile vardı ancak büyükler ölünce, çocukları bu kültürü sürdüremedi. Biz dernek olarak kültürümüzün yaşatılması için ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Onlarda destek vermek için çabalıyoruz. Umarım bu kültür daima hayatta kalır. Yaylalarımızda hayvanlar, yayla yollarımızda Yörükler eksik olmaz." diye konuştu.

Kaynak: AA