Muğla Apiterapi merkezi çalışmaları hızlandı

Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 78'sini karşılayan Muğla'ya arı ürünlerinin işlenerek ekonomik değere dönüştürülmesi için Muğla Valiliği önderliğinde ve GEKA desteği ile Menteşe Kafaca yol ayrımında Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin arazisi...

Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 78'sini karşılayan Muğla'ya arı ürünlerinin işlenerek ekonomik değere dönüştürülmesi için Muğla Valiliği önderliğinde ve GEKA desteği ile Menteşe Kafaca yol ayrımında Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin arazisi üzerine 'Apiterapi Merkezi' kurulacak.

Apiterapi Merkezi'nin kuruluş çalışmaları ile ilgili Vali Orhan Tavlı başkanlığında paydaşlar haftada bir gün toplantı yapıyor. Binası hazır durumdaki merkezde arı ürünleri olan polen, propolis, arı sütü, arı zehri gibi özellikle pandemi döneminde büyük talep gören ürünler işlenerek hem pazarlaması yapılacak, hem de Muğla arıcısına ekonomik girdi sağlanacak.

Muğla arı Yetiştiricileri Birliği ve aynı zamanda Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, Apiterapi Merkezi kuruluş çalışmalarında Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın büyük gayretleri bulunduğunu söyledi. Şahin, "Pandemi döneminde bütün dünyada bütün arı ürünlerimiz ciddi bir kullanım alanı sağladı. Özellikle bütün dünya şunu kabul etti. Bizim propolisimiz, antibakteriyel, antifungal, antimikrobiyel olması özelliği ile bütün dünyada kullanılıyor. Ülkemizde 3 bin 600 çeşidi endemik olmak üzere 12 bin tür bitkimizin olması 500 tanesinin ballı olması nedeniyle kullanım alanı zirve yapıyor. Ülkemizde arı ürünleri yani Apiterapik ürünlerin üretimine büyük bir destek verilmesi lazım. Kadılarımızı biz arıcılık sektörünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bunu da arı sütü, polen, propolis, arı zehri ürünlerine kadın eli değmeli diyoruz. Muğla'da uygulayacağımız projenin üretim aşamasında biz sözleşmeli sertifikalandırılmış arı ürünleri işletmeleri kurarak ürettirmek istiyoruz. Burada en azından bin, bin 500 ailemizi bu şekilde üretime katacağız. Üretime kattıktan sonra projenin ikinci aşaması olan ve Sayın Valimizin de geldiği günden beri hep desteklediği inovasyonu yüksek arı ürünleri üretmemiz lazım. Arı ürünlerini pazara arz etmemiz lazım. Sadece üretim ile değil, tüketim ve işleme ile. Projenin ikinci aşaması bunların üretim merkezi olacak. Üçüncü aşaması da AR-GE olacak. Hem üretim var, hem işleme var, hem AR-GE var. 9 ay arıcılığın yapılabildiği bu ilde diğer arı ürünlerinin üretilmesi ve işlenmesi mutlaka yapılmalıdır. Bu projeye Muğla arıcılar Birliği olarak sahip çıkıyoruz. Muğla arıcılar Birliği'nin bu mekanında 400 m2 kapalı deposu var, hem de bunun haricinde 4 bin m2 arsası bulunmaktadır. Burada bu projeyi hayata geçireceğiz. Ümit ediyoruz ki bir yıl içinde bu prjoe hayata geçer. Bu projenin total bütçesi bize ifade edildiği kadarı ile 7-8 milyon TL. Bu proje Türkiye'nin arıcılık özellikle apiterapik ürünler vizyonunu arttıracaktır" dedi.

Muğla bölgenin apiterapi merkezi olacak

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Muğla çam balı üretiminin lider şehri. Ama aynı zamanda bal üreticilerimizin arıcılarımızın inovatik apiterapi ürünleri olan propolis, arı sütü, polen ve hatta arı zehri üretimi yaparak bölgenin apiterapi merkezi olmasını sağlamak. Bir taraftan üreticimizin gelirini arttırırken, doğru üretim teknikleri ile de yurt dışından ve yurt içinden gelen turistlerimizi burada apiterapi ürünleri ile tedavisini de yapmak istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı