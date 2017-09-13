Mücadele Eden ve Savaşan Bir Takım Olacağız"

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, mücadele eden ve savaşan bir takım olacaklarını belirtti.



Adanaspor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Kılıç, ligin 5. haftasındaki Manisaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını kaydetti.



Rakip takımı yenerek çıkış yakalamak istediklerini vurgulayan Kılıç, Manisaspor'un hızlı hücum oyununu iyi oynayan bir takım olduğunu aktardı.



Manisaspor'un ileri bölgelerde çok etkili oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Kemal Kılıç, şu ifadeleri kullandı:



"Rakibimizi tanıyoruz, oyuncularımızı ona göre hazırlıyoruz. Mücadele eden ve savaşan takım olacağız. Takım olarak oyunumuzu düzelteceğiz ve daha sert oynamaya özen göstereceğiz. Biz oynayacağımız müsabakalara 'kazanılacak maç' diye bakıyoruz ve Manisaspor maçına da kazanma parolasıyla çıkıyoruz. Bu ligi iyi bilen deneyimli oyuncularımız var. Ben oyuncu grubuma güveniyorum. Taraftarımızın desteği ile sahamızda kazanmayı hedefliyoruz."