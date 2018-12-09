Mta, Mardin'de Bulunan Fosilleri İnceledi

- MTA, Mardin'de bulunan fosilleri inceledi

MARDİN - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden Mardin'e gelen heyet, iki vatandaş tarafından bulunan fosilleri inceleyerek, aldıkları örnekleri Ankara'ya götürdü.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Veysi Yertüm ve Servet İlhan adlı iki vatandaş tarafından bulunan fosiller için MTA da inceleme başlattı. MTA Genel Müdürlüğünden gelen heyet, fosilleri inceleyerek, aldıkları örnekleri Ankara'ya götürdü. Fosilleri bulan vatandaşlardan Veysi Yertüm Ankara'dan gelen heyete yaptıkları inceleme için teşekkür ederek, "Amacımız bu bölgenin Mardin'e kazandırılması. MTA'dan gelen heyet inceleme için örnekler aldı. Mardin Valimize, Müze müdürümüze haberiniz üzerine başlattıkları bu çalışma için teşekkür ederim. Fosillerin henüz hangi canlıya ait olduğunu bilinmiyor. Ama yaklaşık 20 milyon yıl öncesine ait bir kalıntı olduğu ifade ediliyor. Özellikle deniz canlısı olma üzerinde duruluyor. Kemikler MTA yetkileri tarafından alındı. Yeni bir tür olma olasılığı da var. Elimizi attığımız her yerden kalıntılar çıkıyor" dedi.