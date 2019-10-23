Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Seyithan Akdeniz idaresindeki 01 ACT 632 plakalı motosiklet ile Abdullah Gül'ün kullandığı bisiklet, Kıyı Boyu Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile bisikletin arkasındaki selede oturan 13 yaşındaki Alim Gül yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.