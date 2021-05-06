Mossad Başkanı Cohen Bahreyn'i ziyaret etti
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Mossad Başkanı Cohen Bahreyn'i ziyaret etti

Mossad Başkanı Cohen Bahreyn'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Bahreyn, İsrail İstihbarat Servisi (Mossad) Başkanı Yossi Cohen'in başkent Manama'yı ziyaret ettiğini ve yetkililerle iş birliğini güçlendirme konularını görüştüğünü açıkladı.

Bahreyn, İsrail İstihbarat Servisi (Mossad) Başkanı Yossi Cohen'in başkent Manama'yı ziyaret ettiğini ve yetkililerle iş birliğini güçlendirme konularını görüştüğünü açıkladı.

Bahreyn resmi haber ajansına göre, Manama'yı ziyaret eden Cohen, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Adil bin Halife el-Fadıl ve Stratejik Güvenlik Servisi Başkanı Şeyh Ahmed bin Abdülaziz Al Halife tarafından karşılandı.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki koordinasyon ve iş birliğini güçlendirme yolları ile bölgesel gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına dair konuları ele aldı.

ABD'nin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas "İsrail ile ilişkileri normalleştirme" anlaşmaları imzalamıştı.

Bahreyn ve BAE, İsrail ile normalleşmenin ardından ekonomi, turizm, sağlık, bankacılık, teknoloji ve havacılık alanlarında onlarca anlaşma yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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