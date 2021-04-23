Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
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Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar

Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Darıca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sokak sokak gezen moral otobüsünden çalınan marşlar, evde kalan çocuklara bayram coşkusunu yaşattı.

Darıca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sokak sokak gezen moral otobüsünden çalınan marşlar, evde kalan çocuklara bayram coşkusunu yaşattı. Evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan çocuklar ve vatandaşlar marşlara eşlik etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, üstü açık moral otobüsü tüm mahalleleri dolaşarak evlerinden çıkamayan çocuklara ve büyüklere bayram coşkusunu yaşattı. Darıca Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında moral otobüsüyle ilçeyi gezen müzisyenler, giyindikleri eğlenceli kostümlerle başta çocuklar olmak üzere ilçe sakinlerine marş ve şarkılar söyledi. Korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerinde bulunan vatandaşlar, evlerinin penceresinden ve balkonlarından Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti. Çocukların mutlulukları ve yüzlerindeki gülümsemeler ise renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra protokol üyeleri ilçedeki bir siteye uğrayarak burada çocuklarla sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi. Çocukları salıncaklarda sallayan protokol üyeleri, miniklerin coşkularına ortak oldu.

"Tebessümle el salladıklarını görmek bizi mutlu ediyor"

Bayram coşkusunu evlerinden çıkamayan çocuklara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Malum pandemiden dolayı 23 Nisan gibi önemli bir etkinliği yapamadığımızdan dolayı kaymakamımız, milli eğitim müdürümüz ile beraber çocuklarımızı eğlendirelim, evlerinden, balkonlarından onlara mutlu bir anı olsun diye sokaklardayız. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün çocuklarımıza, bütün ulusa kutlu olsun diyorum. Bu vesileyle de 23 Nisan coşkusunu evlerdeki, balkonlarına, sokağa çıkamayan çocuklarımızın evlerine biz gelmiş oluyoruz. Onlara misafir olmuş oluyoruz. Onların böyle bir tebessümle el salladıklarını görmek bizi gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

"Pandemi kurallarına uygun farklı bir etkinlik"

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ise "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu sene gönderilen genelgelerle pandemi kurallarına uygun olarak kutlanması bizden istendi. Biz de tabii bu çerçevede mümkün olduğunca az katılımla gerçekleşmesiyle birlikte, tedbirlerimizi aldık. Bu anlamda kararlarımızı aldık. Belediye Başkanımız ve aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz pandemi kurallarına uygun farklı bir etkinlikle 23 Nisan'ı kutlamayla ilgili bir düşünceleri olduğunu söylediler. Üstü açık otobüsle ve bando takımıyla çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın bayramını kutlayalım şeklindeki düşüncelerini bende çok güzel ve pandemi kurallarına uygun gördüm. Kendileriyle birlikte halkımızın ve çocuklarımızın bayramını kutluyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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