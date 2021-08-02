Mobil Mutfak Tırlarımız Afet Bölgesinde Yemek Dağıtımına Başladı
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Mobil Mutfak Tırlarımız Afet Bölgesinde Yemek Dağıtımına Başladı

Mobil Mutfak Tırlarımız Afet Bölgesinde Yemek Dağıtımına Başladı
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Emniyet Genel Müdürlüğümüz ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı bir yandan sahada söndürme ve soğutma çalışmalarına tüm imkanları ile destek verirken afet bölgesinde Mobil Mutfak Tırlarıyla da yemek dağıtımına başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı bir yandan sahada söndürme ve soğutma çalışmalarına tüm imkanları ile destek verirken afet bölgesinde Mobil Mutfak Tırlarıyla da yemek dağıtımına başladı.

Mobil Mutfak Tırları, yangından etkilenen Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine konuşlandırıldı. Her iki ilçede de 10'ar personel olmak üzere toplam 20 personel mobil mutfaklarda mesai yapıyor.

Akseki'de 1'i yemek, 1'i soğuk hava deposu olmak üzere 2 tır, Gündoğmuş'ta da yine 1 yemek, 1'i soğuk hava deposu olmak üzere 2 tır görev yapıyor. Bölgeye toplam 4 tır gönderilmiş durumda Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesindeki mobil mutfak tırlardan Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı koordinasyonunda yemek dağıtımı yapılacak.

Bir Mobil Mutfak, bir öğünde 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapabilme kapasitesine sahip iki tır, bir öğünde toplam 10 bin kişilik yemek çıkarabilmekte.

Afet bölgesinde cansiparane görev yapan başta Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm kamu görevlisi personelimize ve vatandaşlarımıza 3 öğün yemek dağıtımı yapılacak şekilde hizmet verilecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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