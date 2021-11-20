MKE Ankaragücü Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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MKE Ankaragücü Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan başkent temsilcisi, taktik çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.

Sarı-lacivertlilerde sakat oyuncu bulunmazken, Owusu Kwabena cezalı olduğundan Adanaspor karşısında forma giyemeyecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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