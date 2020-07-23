Minik Nazenin'in feryadı: "Abimin ölmesini istemiyorum yardım eder misiniz"
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Minik Nazenin'in feryadı: "Abimin ölmesini istemiyorum yardım eder misiniz"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir çeşit genetik kas hastalığı olan Duchenne Müsküler Distrofi'ye (DMD) yakalanan 8 yaşındaki Furkan Göçer, kaslarındaki kuvvet yetersizliği nedeniyle yürüyemez hale geldi.

Minik Nazenin'in feryadı:
23.07.2020 23:16 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:35

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir çeşit genetik kas hastalığı olan Duchenne Müsküler Distrofi'ye (DMD) yakalanan 8 yaşındaki Furkan Göçer, kaslarındaki kuvvet yetersizliği nedeniyle yürüyemez hale geldi. Hem Furkan hem de minik kardeşi Nazenin, ilaç ve kök hücre için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.

Genetik kas hastalığı olan ve her 3 bin 500 erkek çocukta bir görülen DMD hastalığının pençesine 8 yaşındaki Furkan Göçer de düştü. Cumhurbaşkanı'na ve Sağlık Bakanı'na seslenerek yardım isteyen Furkan, "DMD hastasıyım ilacım Japonya'da bulunmuş. Benim ve bütün hastalar için Japonya'dan ilacımı gönderir misiniz veya beni kök hücre için Hindistan'a gönderir misiniz? Ben arkadaşlarım ile koşup oynamak istiyorum evde oturmak istemiyorum" dedi.

Furkan'ın 3 yaşındaki kardeşi Nazenin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ye seslenerek, "Abimin ölmesini istemiyorum bana yardım eder misiniz? Abimin ölmesini istemiyorum" dedi.

Anne Kader Göçer de oğlunun rahatsızlığının 4 yaşında iken ortaya çıktığını ve 6 yaşında semptomların yükselmeye başladığını söyledi. Şu an yürümesinde ve merdiven çıkmasında sıkıntı yaşadıklarını belirten Göçer, "Oğlum okula gidince çok sıkıntı yaşıyor hep tek kalıyor şu an bu hastalığın ilacı Japonya'da var. Kök hücre tedavisi de var. Devlet büyüklerimden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan Furkan ve Furkan gibi bütün hastalar için yardım istiyorum. Sadece Furkan'ın sesini duyun ilacın getirtin. Allah'ın izni ile devletimiz güçlü bir devlet bunun üstesinden de gelebiliriz ben buna inanıyorum" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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